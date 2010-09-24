Однопартійці Тимошенко сидять без світла і води

Офіс Київської обласної організації партії «Батьківщина» відключили від водопостачання та припинили подачу електроенергії. Про це повідомила прес-служба БЮТ.

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут містобудування», посилаючись на наказ міністра регіонального розвитку та будівництва Володмира Яцуби, вимагає негайно звільнити помешкання, в якому днями коштами партії завершено ремонт, стверджують у Тимошенко.

Негайного розірвання угоди з «Батьківщиною» щодо оренди приміщень, де партія знаходиться понад 10 років, зажадав і Український науково-дослідний проектний інститут по цивільному будівництву за адресою бульвар Лесі Українки, 26. Там діє громадська приймальня партії «Батьківщина».

Крім того, міліція, повідомляє прес-служба БЮТ, посилаючись на команду згори, викликає на допити власника приміщення по вулиці Турівській, де знаходиться центральний офіс БЮТ.

Очевидно, це і є специфіка демократії по-українськи, про яку днями розповідав Віктор Янукович в США, згідно з якої опозиції взагалі нема місця в Україні, зауважується в інформації.