У БЮТ хочуть знати, скільки людей отримають житлові субсидії

Влада продемонструвала повну нездатність захистити малозабезпечених громадян при підвищенні комунальних тарифів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, коментуючи звіт у парламенті міністра праці та соціальної політики Василя НАДРАГИ щодо субсидій населенню у зв’язку із подорожчанням тарифів на житлово-комунальні послуги.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, жодної конкретної відповіді парламентарії від міністра не отримали. “Ні конкретної кількості осіб, які отримали чи отримають субсидії, ні чітких критерій надання таких субсидій”, - додав він.

На думку А.КОЖЕМ’ЯКІНА, після виступу міністра стало цілком очевидно, що влада здатна лише підвищувати ціну за послуги ЖКГ і продемонструвала повну нездатність при цьому захистити малозабезпечених громадян.

“Така ситуація відбувається в Україні із підтримкою малого і середнього бізнесу із економікою України загалом”, - переконаний депутат.

Він повідомив, що саме тому у п’ятницю наступного пленарного тижня фракція БЮТ вимагатиме звіту віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА. “Ми хочемо почути пояснення, як уряд буде виводити економіку країни з кризового стану, і чи є в уряду розуміння реальних проблем малого та середнього бізнесу і реальних секторів економіки”, - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, вчора українське суспільство побачило реакцію український підприємців на той Податковий кодекс, який запропонував уряд Миколи АЗАРОВА. “Вже сьогодні зрозуміло, що він жодних конструктивних механізмів полегшення діяльності малого бізнесу та підприємництва не містить. Саме тому фракція БЮТ хоче отримати відповіді на гострі питання, які турбують представників українського бізнесу”, - підсумував А.КОЖЕМ’ЯКІН.