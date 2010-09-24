Нашій Україні поставили завдання - перемогти на президентських виборах

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО називає завданням партії “Наша Україна” перемогу її представника на майбутніх президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на IX з’їзді партії «Наша Україна».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив переконання, що нинішня оновлена команда «нашоукраїнців» має змінити ситуацію у партії і в Україні на краще.

«Ми – фахівці з різних галузей. Ми вважаємо себе патріотами. З прагматичних і зважених причин ми беремося за відновлення партії «Наша Україна». Для нас – це практичний інструмент змін, виразник і оборонець національних цінностей, прав, свобод і перспектив людей», - наголосив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що нинішня влада не розуміє національної, демократичної і європейської суті України.

Він окреслив пріоритети «Нашої України»: «Ми виступаємо проти нової хвилі шовінізму, русифікації, совка, ми хочемо підтримати усіх відкрито мислячих, передових людей нашої країни. Ми хочемо підтримати і заручитися взаємною підтримкою з боку всіх національних меншин в Україні, які не хочуть розчинитися у процесі денаціоналізації в рамках новостворюваного «Русского мира».

Завданням команди «Нашої України» В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвав мобілізацію партійного представництва у Верховній Раді: «Сьогодні фракція – роздріблена і дезорієнтована. Однак за допомогою депутатів, які готові йти разом з оновленою партією, ми будемо використовувати інструмент законодавчої ініціативи, щоб пропонувати альтернативу діям влади».

Серед механізмів роботи В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвав громадянський спротив будь-яким агресивним діям влади, юридичний захист громадян і підприємств, законодавчу ініціативу, акумулювання коштів і можливостей для конкретних національних тощо.

«Ми створюємо мережу юридичних груп захисту тих, кому потрібна допомога проти утисків», - заявив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав, що розуміє, що не всі партійні проблеми можна вирішити одразу: «Ми відновлюємо партію для нормальної, стабільної і довгострокової роботи. Бо ставимо довгострокові цілі».

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, «наша мета – забезпечити повноцінну роботу партії, увійти у парламент і перемогти на майбутніх президентських виборах, щоб відновити національний, демократичний, європейський курс України».