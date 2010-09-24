Королевська: Податковий кодекс - це гра з бізнесом на виживання

У влади немає моделі реформування економіки. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва в ефірі громадсько-політичного ток-шоу «Відкритий доступ» на телеканалі «Україна», повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

На думку голови парламентського комітету, проект нового Податкового кодексу, зареєстрований у Верховній Раді, - це гра з бізнесом на виживання. «Якщо перший варіант Податкового кодексу – це було зґвалтування бізнесу в дуже брутальній формі, то другий варіант - це вже просто зґвалтування, - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Потрібно віддати належне розробникам - грубу форму вони звідти прибрали. Але суть цього документа не змінилася».

Вона відзначила, що влада не має моделі реформування економіки. «Для того, щоб проводити успішну реформу, потрібно знати мету – що в результаті ми хочемо одержати в економіці. Важливо збагнути, якою бачать майбутню податкову систему розробники цього документа, який результат вона повинна дати», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, в країні немає діалогу між бізнесом і владою. «У нас величезна недовіра влади до бізнесу і бізнесу до влади. Саме тому в Україні 45% економіки в тіні, – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА, - Тому про зростання цін на яйця, картоплю й гречку прем`єр-міністр та економічний блок уряду дізнаються тоді, коли ці ціни вже на ринку. Це свідчить про те, що в країні немає економічної політики, відсутнє прогнозування і планування».

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ті, хто робить ці псевдореформи, перебувають при владі на тих чи інших посадах останні 15 років. А реформувати країну має покоління, яке спирається на підходи XXI сторіччя.