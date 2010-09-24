Сімферопольська міськрада відмовилася виділити землю УПЦ КП

земельну ділянку для будівництва собору

Київ. 24 вересня. УНІАН. Сімферопольська міська рада відмовилася виділити земельну ділянку для будівництва в місті собору Українській православній церкві Київського патріархату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УПЦ КП, відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні, яке відбулося 23 вересня.

Попередньо представники Церкви зверталися до міськради з проханням виділити для собору ділянку площею 0,49 га на вулиці Київській, поблизу української гімназії.

За даними прес-служби, при першому голосуванні виділення ділянки підтримали 28 депутатів, при повторному — 16. Всього у складі ради – 60 депутатів.

На розгляді питання у міськраді був присутній і єпископ Сімферопольський і Кримський КЛИМЕНТ.

Під час обговорення між голосуваннями депутати від блоку «За Януковича» і Наталії ВІТРЕНКО висловилися за відмову у видачі землі, аргументуючи свою позицію тим, що «Київський Патріархат винен у підтримці бандерівців і розколі православ`я».

Перед голосуванням міський голова звернувся до депутатів із закликом надати землю для зведення культової споруди. Він нагадав, що землі під храми міська рада Сімферополя видавала різним конфесіям, “навіть тим, які заборонені у більшості країн”.

«Якщо будь-яка церква, будь-яка мечеть, собор або храм працюють, значить там є люди, які приходять туди здійснювати обряди. У нас є і адвентисти сьомого дня, і мормони, й інші громади. Навіть тим, які заборонені в більшості країн, ви видавали землю для будівництва культових споруд», – сказав міський голова.

Однак депутати не підтримали його заклик.