У МВС кажуть, що в офісі Батьківщини друкували фальшиві гроші

У Криму співробітники міліції затримали 26 вересня двох жителів Білогірська за підозрою у виготовленні фальшивих грошей в офісі опозиційної партії.

«За словами затриманих, виготовленням фальшивок вони займалися в приміщенні офісу однієї з опозиційних політичних партій. Приміщення опечатане. Жодного політичного підтексту у діях кримських правоохоронців немає і бути не може», - йдеться у переданому агентству УНІАН прес-релізі Кримського управління МВС.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу України «Виготовлення, зберігання, збут підроблених грошей».

Тим часом, лідер кримської організації партії «Батьківщина» Андрій СЕНЧЕНКО сьогодні на прес-конференції у Сімферополі повідомив про опечатування міліцією увечері 26 вересня офісу білогірської організації партії.

«Мотивом стала інформація про те, що юрист громадської приймальні нібито розплатився фальшивою 50-гривневою купюрою», - повідомив А.СЕНЧЕНКО. За його словами, співробітники міліції затримали молоду людину.

«Батьківщина» вважає опечатування регіонального офісу передвиборною провокацією, спрямованою на зрив запланованої на 27 вересня конференції з висунення кандидатів у депутати районної і міської рад - в Білогірську у партії традиційно високий результат на виборах у Криму.

А.СЕНЧЕНКО повідомив, що конференцію партійці провели сьогодні в іншому приміщенні. «Нам повезло, що печатка партійної організації знаходиться у Сімферополі, а не у Білогірському районі», - сказав він.

А.СЕНЧЕНКО вважає дії міліції незаконними, парторганізація направить звернення до прокуратури.