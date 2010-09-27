Заступник мера Кам’янця-Подільського уник арешту

Працівники Служби безпеки України не стали затримувати першого заступника міського голови Кам’янця-Подільського Валерія АНДРУХОВИЧА і відпустили його після проведення обшуку в кабінеті.

Про це УНІАН повідомили у міському Комітеті порятунку демократії.

Виступаючи сьогодні на мітингу на підтримку затриманого силовиками міського голови Анатолія НЕСТЕРУКА, В.АНДРУХОВИЧ повідомив, що у його кабінеті працювали працівники СБУ і обласної прокуратури, які здійснювали виїмку певних документів.

Також він висловив підтримку мерові А.НЕСТЕРУКУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні працівники СБУ проводили обшук у кабінеті В.АНДРУХОВИЧА.

22 вересня В.АНДРУХОВИЧ заявив, що міського голову А.НЕСТЕРУКА затримали працівники СБУ. Він тоді припустив, що затримання мера пов’язане із політичними мотивами.

14 вересня А.НЕСТЕРУК написав заяву про вихід із лав ВО «Батьківщина», членом якої був близько 4 років.

Своєю чергою, СБУ повідомила, що викрила протиправну діяльність А.НЕСТЕРУКА і керуючого справами виконкому міської ради Кам’янця-Подільського Миколи НЕЧАЯ, які вимагали хабар у місцевих підприємців у 300 тисяч гривень.

20 вересня прокуратура Хмельницької області за матеріалами СБУ стосовно мера та його спільника порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

24 вересня громада Кам’янця-Подільського провела мітинги на підтримку міського голови біля стін міського СБУ і міської ради, які зібрали приблизно 1,5 тисячі людей.

Сьогодні, 27 вересня, також відбувся мітинг біля міськради на підтримку міського голови А.НЕСТЕРУКА, в якому взяли участь понад 1 тис. осіб.