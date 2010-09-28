Розрив між фаворитами виборів мера Херсона - менше відсотка

У Херсоні основними фаворитами на майбутніх виборах міського голови є чинний мер Володимир САЛЬДО і лідер «Третьої сили» Андрій ПУТІЛОВ.

Про це сьогодні в Херсоні на презентації результатів соціологічного дослідження, проведеного Центром досліджень проблем громадянського суспільства (Київ), сказав директор центру Віталій КУЛИК.

За його словами, за В.САЛЬДО готові проголосувати 17,5% опитаних жителів міста, а за А.ПУТІЛОВА - 16,8%. При цьому, як зазначив В.КУЛИК, якщо не буде включено адмінресурс, саме О.ПУТІЛОВ може виграти вибори мера Херсона з відривом у 4-6,5%.

У кандидата від Союзу лівих сил Владлена ГІРІНА 10,9% підтримки серед опитаних жителів Херсона, у представника партії «Вітчизна» Ігоря СЕМЕНЧЕВА - 9,3%. П`ятірку лідерів замикає кандидат Української морської партії Олена РОТОВА (5,4%).

Решта кандидатів (включаючи тих, хто може заявити про себе з початком кампанії) не мають серйозної електоральної бази.

За словами В.КУЛИКА, опитування стало частиною великого дослідницького проекту, який охоплює обласні центри півдня та південного сходу України. Головна мета дослідження: визначити, наскільки нова влада буде готова до реформи місцевого самоврядування і наскільки будуть якісні її рішення. На першому етапі проекту, зазначив експерт, потрібно змоделювати, хто стане біля керма міст і якою буде політдізайн міськрад. На другому етапі - оцінка якості програм кандидатів. Третій - модель місцевої влади після для виборів 31 жовтня.

Фактично, зазначив В.КУЛИК, Херсон показує один з найбільш високих показників явки виборців: 55,9% опитаних точно прийдуть голосувати, а 24,4%, швидше за все, будуть голосувати. Якщо врахувати, за його словами, що загальна оцінка явки по Україні становить від 56% до 61%, то показники Херсона явно вказують на інтерес виборців до процесу.

Згідно з результатами первинного дослідження, більше 60% жителів Херсона вважають, що ситуація в місті розвивається в неправильному напрямку, що свідчить про наявність потужного рівня невдоволення місцевою владою. Однак близько 20% стійко підтримують нинішнє керівництво міста.

Як зазначив В.КУЛИК, особливістю Херсона є те, що за очевидною незадоволеністю ситуацією в місті частина виборців не хоче змін (будь-яких). Фокус-групи показали, що одна третина херсонців не хоче нічого змінювати, тому що «буде ще гірше». Ці настрої екстраполюються на загальне ставлення виборця і влади. Громадяни замикаються зі своїми проблемами в собі, не вірять органам місцевого самоврядування, не хочуть самоорганізовуватися, проявляти ініціативу, поглиблюється дистанція між владою і громадянами, зазначив В.КУЛИК.

За його словами, навіть серед прихильників чинного мера В.САЛЬДО 34,3% вважають, що ситуація в місті розвивається в неправильному напрямку. По суті, сказав експерт, йдеться про те, що вони інерційно підтримують нинішню владу, оскільки не бачать їй альтернативи. Проте, додав В.КУЛИК, потрібно відзначити і той факт, що серед прихильників опозиційних кандидатів налічується до 20% тих, хто вважає ситуацію в місті нормальною.

Згідно з опитуванням, лідером антирейтингу в Херсоні є О.РОТОВА (33,8% респондентів за будь-яких обставин не будуть за неї голосувати). У В. САЛЬДО цей показник дорівнює 31,7%, а у В.ГІРІНА - 22,6%. Водночас, А.ПУТІЛОВА гарантовано не підтримають 10,5%. Найменший антирейтинг спостерігається у І.СЕМЕНЧЕВА - 7,1%.

Таким чином, зазначив В.КУЛИК, основна інтрига нинішніх виборів розгортається між В.САЛЬДО і А.ПУТІЛОВИМ, а решта кандидати помітно відстають від цього тандему. Однак якщо у В.САЛЬДО існує високий антирейтинг (31,7%), навіть частина його прихильників не задоволені політикою, що проводиться в місті (34,3%), то у А. ПУТІЛОВА антирейтинг - 10,5% та існує простір, де можливе розширення власної електоральної бази.

Найбільше перетин електорату А.ПУТІЛОВА - з електоратом В.САЛЬДО (18%), В.ГІРІНА (11%) та І.СЕМЕНЧЕВА (10%). Водночас А.ПУТІЛОВ міг би претендувати на 23% голосів І.СЕМЕНЧЕВА, 24% В.ГІРІНА, 18% О.РОТОВОЇ і 17% В.САЛЬДО. З урахуванням інших кандидатів теоретична електоральна ніша А.ПУТІЛОВА оцінюється в 23-25%, що приблизно відповідає кількості респондентів, які позитивно оцінюють його діяльність (26%).

Як сказав В.КУЛИК, слід враховувати і впевненість електорату в своїх кандидатів. Фокус-групи показали, що виборці В.САЛЬДО тільки у 5 з 10 випадків впевнені, що проголосують за чинного мера, тоді як електорат А.ПУТІЛОВА - у 8 із 10 випадків.

За словами експерта, особливо слід відзначити програми кандидатів у мери. Їх зміст (порівняно з 2006 р.) істотно покращився. Йдеться про те, що вони «заземлені» на проблематику територіальної громади, у програмах стало більше конкретики і цифр, зникли популістські обіцянки, партії відновили спілкування з виборцем, зазначив В.КУЛИК.

Згідно з опитуванням, рейтинг політичних партій - суб`єктів майбутньої виборчої кампанії до міської ради Херсона такий: Партія регіонів - 25,5% голосів респондентів, «Третя сила» (А.ПУТІЛОВ) - 9,6%, БЮТ-«Батьківщина» - 6,6%, «Вітчизна» (І. СЕМЕНЧЕВ) - 5,2%, КПУ - 5,2%, Союз лівих сил (В.ГІРІН) - 3,7%, Українська морська партія (О.РОТОВА) - 3 %. При цьому є певні шанси потрапити до міськради у Республіканської християнської партії (С.КИРИЧЕНКО) - 2,5%.

Більшість цих політичних сил орієнтовані на персоналії кандидатів у мери, які й забезпечують своєю присутністю рейтинг тієї чи іншої партії. «Так, після виключення із закону про місцеві вибори положення про створення іменних блоків відомим міським політикам було складно проводити ребрендинг і партизувати. Але, як показують результати дослідження, вони з успіхом вирішили це питання», - зазначив В.КУЛИК.

За його словами, за умови, що 38 з 76 депутатів міськради будуть обиратися за мажоритарними округами, у Партії регіонів є можливість сформувати найбільш велику фракцію. Однак для створення більшості в міськраді Херсона «регіоналам» необхідно буде об`єднатися з «Третьою силою», Союзом лівих сил, «Вітчизною», Української морської партією чи КПУ. При цьому, у разі конфлікту між Партією та цими партіями (а такий існує) опозиційні до В.САЛЬДО (якщо він стане мером) партії можуть піти на створення стійкого опозиційного об`єднання. У результаті міськрада не буде достатньо керованою, сказав В.КУЛИК.

Дослідження проводилося 15-24 вересня. Було опитано 1200 жителів Херсона старше 18 років згідно з репрезентативною стратифікованою вибіркою. Форма опитування: особисте інтерв`ю «обличчям до обличчя» («face to face») за попередньо визначеним маршрутом встановленим кроком. Похибка вибірки - + / -2,82%.