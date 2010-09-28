Експерти УЄФА знову оглядають українські стадіони

У понеділок, 27 вересня, розпочався офіційний візит в Україну великої групи експертів УЄФА, яка прибула для огляду арен Львова, Харкова, Києва і Донецька.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Місцевого організаційного комітету Євро-2012, це перший із серії візитів, протягом яких керівники різних департаментів УЄФА і МОК Євро-2012 інспектуватимуть місця проведення заходів майбутнього турніру за своїми напрямами.

«Експерти з проведення заходів, логістики, акредитації, забезпечення телетрансляції, безпеки та інших галузей знайомляться зі специфікою кожної арени, щоб забезпечити досконалу функціональність цілого комплексу технічних зон і прилеглих територій стадіонів під час проведення матчів європершості», - пояснив керівник МОК Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, для проведення таких детальних оглядів арен у 2011-2012 роках буде відведено щомісяця по одному дню, щоб до проведення матчів фінальної частини європершості на жодній з них не виявилося невирішених технічних питань, питань безпеки, чи то інших питань.

Загалом цього тижня в Україні перебуває близько 30 експертів УЄФА. Паралельно з інспекцією українських арен делегація на чолі з менеджером з питань організації заходів УЄФА оглядає об’єкти проведення фінального жеребкування.

До кінця тижня в Україну також прибуде директор департаменту зі стадіонів та безпеки Марк ТІММЕР.