Костенко: Тимошенко виступає проти єдиного “помаранчевого” списку

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступає проти єдиного “помаранчевого” списку на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомив лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО після завершення сьогоднішньої зустрічі керівників 12-х політичних партій у Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за словами Ю.КОСТЕНКА, "за похід єдиним пропрезидентським блоком під час консультацій у Президента висловилися Віктор ЮЩЕНКО та всі учасники зустрічі, окрім Юлії ТИМОШЕНКО".

Як сказав Ю.КОСТЕНКО, позиція лідера БЮТ не дозволила ухвалити остаточного рішення сьогодні, і продовження консультацій заплановане на завтра.

Як повідомлялося, 3 квітня Координаційна рада Блоку національно-демократичних та патріотичних сил, до якого входять 5 правих партій, звернулася до Президента, БЮТ та “Народного Союзу Наша Україна” із закликом сформувати єдиний виборчий блок з єдиним списком на дострокових парламентських виборах.

У разі, якщо єдиний список сформувати неможливо, Ю.КОСТЕНКО пропонує іти трьома пропрезидентськими блоками: соціал-демократичним (БЮТ), право-ліберальним (НСНУ, НДП, "Народна самооборона", НПУ) та правим (УНП, НРУ, "Собор", "Свобода", КУН та ін.). На його переконання, це дозволить охопити увесь "помаранчевий" електорат і не дасть пропасти жодному голосу.