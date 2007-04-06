У Раді Європи наполягають: компроміс в Україні можливий

Заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ поінформував генерального секретаря Ради Європи Террі ДЕВІСА про причини, які спонукали Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпустити Верховну Раду.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі з посиланням на Постійне представництво України при Раді Європи, про це, зокрема, йшлося під час вчорашньої зустрічі О.ЧАЛОГО з Т.ДЕВІСОМ у Страсбурзі.

Під час розмови О.ЧАЛИЙ також детально повідомив Генсеку Ради Європи про розвиток політичної ситуації в Україні, сторони обговорили актуальні питання співпраці України з Радою Європи.

За даними Постійного представництва, Т.ДЕВІС, у свою чергу, наголосив, що ситуація в Україні має бути вирішена демократичними засобами. Він зазначив, що в Раді Європи уважно стежать за процесами в Україні, яка вже понад 11 років є членом цієї організації.

Генсек Ради Європи наголосив, що всі гілки влади мають виявити політичну волю до діалогу і компромісу.

Під час перебування у Страсбурзі О.ЧАЛИЙ також провів зустрічі з Генеральним секретарем Парламентської Асамблеї Ради Європи Матео СОРІНАСОМ та комісаром Ради Європи з питань прав людини Томасом ХАММАМБЕРГОМ. Головною темою зустрічей також було обговорення політичної ситуації в Україні та можливі шляхи її розв’язання.