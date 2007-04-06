За підтримку коаліції донецькі платять 130 гривень в день

Донецьке обласне відділення Союзу молоді регіонів України (СМРУ) відправляє до Києва молодь, яка бажає підтримати парламентську коаліцію, виплачуючи добове перебування в столиці у розмірі 130 грн.

Як повідомив один із студентів Донецького Національного університету, який побажав виїхати до Києва, у відділенні обласної організації СМРУ йому запропонували написати заяву про вступ до організації і проінструктували про поїздку. За його словами, "ввечері треба виїхати поїздом до Києва, вдень взяти участь у мітингу і перед від`їздом назад одержати 30 грн. компенсації за харчування і 100 грн. відрядних".