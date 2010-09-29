Скандал у Херсоні: бійку кандидатів з охороною ТВК розбороняв спецназ

18:52, 29 вересня 2010
Політика
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Усе почалося зі скасування реєстрації...

У Херсоні територіальна виборча комісія скасувала реєстрацію виборчих списків всіх вже зареєстрованих політичних сил.

Як повідомив кореспонденту УНІАН член Херсонської міської ТВК Дмитро ІЛЬЧЕНКО, комісія проголосувала 12 голосами з 16 наявних членів комісії про скасування реєстрації.

За словами Д.ІЛЬЧЕНКА, з початку доби комісія вже встигла зареєструвати виборчі списки кандидатів до міськради більш як 20 політичних сил.

Однак вже у другій половині дня з’ясувалося, що документи від парторганізацій приймав член комісії, який не був уповноважений це робити. На підставі даного факту і було прийняте рішення ТВК.

Під час засідання ТВК перед приміщенням, де засідає комісія в будівлі міськради, зібралися представники політичних сил, які висловлювали своє обурення діями членів ТВК. Представники політсил намагалися завадити комісії прийняти незаконне, на їх думку, рішення. В результаті двері до приміщення ТВК були зламані і сталася бійка між охороною та представниками суб’єктів виборчого процесу. До міськради було викликано міліцію та загін спецназу. В решті решт сутичку було припинено і є дані, що міліція затримала кількох представників від партій за адміністративне правопорушення – хуліганство.

До бійки, за словами Д.ІЛЬЧЕНКА, комісія встигла по новому зареєструвати виборчі списки 3 політичних сил - Партії регіонів, Єдиного центру та КПУ. Наразі комісія призупинила прийом документів для реєстрації до наведення ладу міліцією біля приміщення ТВК.

За словами представників політичних сил, вони обурені діями ТВК і вважають їх замовними з боку міської влади Херсона. Як повідомили представники партії «Наша Україна», виборчий список якої був зареєстрованим під 1 номером, скасування реєстрації списків відбулося через те, що Партія регіонів була зареєстрована лише під 8 номером, який і мала згідно з законом про місцеві вибори займати у виборчому бюлетені. Однак, за даними нашоукраїнців, з боку облдержадміністрації була дана вказівка скасувати реєстрацію. Представник ПР сидів увесь час в приміщенні ТВК і чекав на рішення. Наразі виборчий список ПР зареєстрований під 1 номером.

Представники кількох політичних сил вже заявили що звернуться до прокуратури, ЦВК та суду щодо незаконних, на їх думку, дій Херсонської міської ТВК.

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