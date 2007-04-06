Тимошенко вважає дострокові вибори скромною ціною

Дострокові вибори – це ціна, яку має заплатити Україна за європейське майбутнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в оприлюдненому сьогодні інтерв’ю британській “The Times”.

“Вибори відбудуться менше, ніж через 60 днів, і це – ціна, яку ми маємо заплатити для збереження України для її нового європейського майбутнього. Це вкрай скромна ціна”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що те, що відбувається сьогодні в Україні не можна називати хаосом, оскільки, хоча й складно, і, часом, непередбачувано, але Україна крок за кроком прямує до демократії.

В інтерв’ю Ю.ТИМОШЕНКО також визнала, що виборці, які підтримували “помаранчеву” революцію розчарувалися, водночас, вона висловила переконання, що нові вибори дадуть можливість всім навчитися на власних помилках.

“Я дуже вірю, що цей шанс дострокових виборів дасть нам можливість не помилитися в наведенні справжнього демократичного ладу та наближенні європейського майбутнього для України”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.