Томенко - Азарову: завдяки Кіпру багаті можуть не платити податки

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, в якому акцентував увагу на необхідності вирішення проблеми нелегального витоку українських капіталів через Республіку Кіпр.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

Віце-спікер нагадав, що згідно з положеннями чинної на даний час Угоди між урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна, від оподаткування звільняються будь-які доходи, які перераховуються з однієї країни в іншу, за винятком деяких випадків оподаткування фізичних осіб та доходів постійних представництв. «Не секрет, що це створює для крупного бізнесу сприятливі можливості цілком легально, без будь-якого оподаткування, виводити за кордон значні суми коштів, а також реалізувати різноманітні схеми мінімізації податкових зобов’язань», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що вже тричі уряди (Юрія ЄХАНУРОВА у 2006 р. та Юлії ТИМОШЕНКО двічі у 2008 р.) вносили до Верховної Ради України законопроект про денонсацію вищезазначеної Угоди, однак, ці ініціативи не були підтримані фракціями Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина і не набрали необхідної кількості голосів.

«Вже не вперше уряд України декларує необхідність реалізації гасла «багаті повинні поділитися з бідними». Це, зокрема, має передбачати повноцінне стягнення визначених Законом податків не лише з малого та середнього, а передовсім із великого бізнесу. Водночас, чинна угода з урядом Республіки Кіпр фактично легалізує можливості ухилення від оподаткування та виводу за кордон коштів українських підприємств», - додав віце-спікер.

Заступник голови ВР М.ТОМЕНКО закликав прем’єр-міністра М.АЗАРОВА ініціювати якнайшвидше внесення до Верховної Ради України урядового законопроекту щодо денонсації зазначеної угоди. «Уряд повинен нарешті підтвердити, що він готовий виконувати передвиборчі обіцянки та продемонструвати чи податкова політика влади буде базуватися на збільшенні податків для малого і середнього бізнесу, чи нарешті почнуть платити податки представники великого бізнесу», - підкреслив М.ТОМЕНКО.