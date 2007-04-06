Віктор Ющенко зустріне Благодатний вогонь з Ієрусалима

Урочистості за участю Президента Віктора ЮЩЕНКА з нагоди привезення з Єрусалиму в Україну Благодатного вогню перенесено з на 23.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

В.ЮЩЕНКО у Національному заповіднику "Софія Київська" зустріне українську делегацію, яка привезе Благодатний вогонь, та передасть святиню представникам церков.

Після цього лампадки отримають представники усіх регіонів України.

Кияни та гості Києва запрошені на Софійську площу столиці - там два великі телеекрани транслюватимуть церемонію роздачі Благодатного вогню. Після її завершення всі бажаючі зможуть запалити свічки від християнської святині.

Увечері Президент також візьме участь у Великодніх богослужіннях церков різних конфесій.