Гриценко знайшов підхід до Мороза

Верховна Рада України ухвалила закон „Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2007 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях”, внесений Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 237 народних депутатів із 260 зареєстрованих у залі.

Під час розгляду даного питання голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ повідомив, що до нього під час засідання РНБО звернувся міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО з проханням підтримати даний законопроект. Він зазначив, що і ряд народних депутатів звернулися з проханням переголосувати даний законопроект у зв’язку з тим, що уже у квітні мають проводитися навчання за участю, до речі, російських військовослужбовців.

«І тому треба дати відповідь позитивну, не зриваючи довгострокові плани в цьому відношенні», - сказав О.МОРОЗ.

Закон встановлює порядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України та умови їх перебування в Україні, а також порядок здійснення контролю за їх діяльністю під час перебування на території України. Згідно з статтею 8 Закону, Рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України відповідно до пункту 23 статті 85 Конституції України підлягає схваленню Верховною Радою України, яка розглядає питання про таке схвалення як невідкладне позачергово. Закон схвалює Рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2007 році для участі у двосторонньому українсько-російському навчанні чергових сил з протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України та Військово-Повітряних Сил Російської Федерації, українсько-бельгійському тактичному навчанні, багатонаціональних військових навчаннях “Репід Трайдент – 2007”, “Комбайнд Еффорт – 2007” та “Сі Бриз – 2007”.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня ВР не підтримала даний законопроект. Під час обговорення законопроекту зазначалося, що в тій ситуації, яка склалася, недоцільно допускати в Україну збройні сили інших держав для військових навчань.