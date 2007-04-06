Мороз наскаржився Папі Римському на політизованих священиків

Верховна Рада України звернулася до Папи Римського – Святійшого отця Бенедикта XVI з приводу втручання деяких представників католицької церкви в політичні процеси в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке звернення проголосували 260 із 261 народного депутата, зареєстрованого у залі.

В зверненні зазначається, що в ситуації, яка склалася сьогодні в Україні, «всім нам потрібне велике терпіння і мудрість, щоб подолати ці виклики у найкращий можливий спосіб».

В документі також висловлено жаль, що нинішня політична криза в Україні розгортається на Страсному тижні.

Водночас, депутати висловлюють занепокоєння з приводу того, що у Чистий четвер в Інтернеті була розміщена інформація, що «представники декількох християнських церков підписали звернення до українських політичних сил», в якому вони не лише дають оцінку поточній політичній кризі, «але й відкрито пристали до позиції, закликаючи членів парламенту поновити народну довіру через вибори».

«Ми б хотіли вірити, що Апостольська Римська церква залишатиметься над політичною боротьбою, сподіваємось, що тісне співробітництво українських католицьких священиків з їхніми європейськими колегами може навчити їх бути більш релігійними, по-людські толерантними та мудрими», - наголошується у звернені ВР.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня представники п`яти церков України заявили про свою підтримку позиції Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо розпуску парламенту.

Спільне звернення церков до українського народу підписали, зокрема, глави: Української православної церкви Київського патріархату Патріарх ФІЛАРЕТ, Української Греко-католицької церкви Верховний архієпископ ЛЮБОМИР (ГУЗАР), а також представники Української християнської Євангельської Церкви і Церкви християн віри євангельської України, а також Конференції Римсько-католицьких єпископів України.