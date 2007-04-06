Тарута: фінансування перевиборів - не проблема

Можливі дострокові вибори не позначаться на роботі українських компаній, вважає голова Ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергій ТАРУТА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в ході конференції «Соціальна відповідальність бізнесу» С.ТАРУТА сказав: «Якщо будуть призначені перевибори, то вони не збільшать ризики для компаній. Ми сьогодні бачимо, що парламент і уряд намагаються створити критичну масу в 300 голосів, що для країни буде дуже небезпечною можливістю зміни існуючого на сьогоднішній день балансу, зміни конституційних основ нашої держави. Тому для мене як для громадянина це значно небезпечніше, ніж нові вибори»

Керівник ІСД переконаний, що політичні сили не повинні боятися перевиборів. «Політичні сили повинні піти на вибори і реально продемонструвати, хто з них є популярнішим і одержить більшість голосів», - сказав він.

С.ТАРУТА також вважає, що проблем з фінансуванням перевиборів виникнути не повинно. «Це дуже маленькі гроші порівняно з тим, що ми втрачаємо щодня через неефективне управління країною», - зазначив глава ІСД.

Він же повідомив, що ІСД не має наміру припиняти свої інвестиційні програми у зв`язку з ситуацією, що склалася в країні.

«Держава нам особливо не допомагала в цьому, ми брали кредити під власні зобов`язання і гарантії. Ми сподіваємося, що ситуація залишатиметься стабільною і спокійною і ми зможемо реалізувати свої інвестпрограми як в Україні, так і за її межами», - сказав С.ТАРУТА.