Коаліція оголосила Великодній мораторій

Коаліція національної єдності під час Великодніх свят не буде проводити жодних акцій протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Олексій Плотніков.

Він наголосив, що коаліціянти «поважають віруючих».

При цьому він зазначив, «Це треба бути безбожником, щоб допустити дії по достроковому розпуску парламенту в такі свята».

О.ПЛОТНІКОВ наголосив, що до Києва прибули прихильники коаліції, які підтримують дії народних депутатів з недопущення розпуску ВР. Однак, зважаючи на свята, наголосив він, було прийнято рішення «не проводити політичні заходи і акції».

Відповідаючи на запитання, коли акції можуть бути поновлені, О.ПЛОТНІКОВ зазначив, що це буде не раніше 10 квітня. При цьому він висловив сподівання, що з наступного тижня, зокрема, з 11 числа, Конституційний Суд почне розглядати подання щодо конституційності указу глави держави про розпуск ВР.