Ахметов набере води в рот до рішення Конституційного суду

Народний депутат від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ наполягає, що всі проблеми потрібно вирішувати не на вулицях, а в судах, і вважає єдино можливим виходом з ситуації, що склалася в країні, підкоритися вердикту Конституційного Суду.

Таку думку він висловив, відповідаючи через свого прес-секретаря на запитання інформаційних агентств, зокрема, агентства УНІАН.

«Я переконаний, усі проблеми треба вирішувати не на вулицях, а в судах. Вся демократична культура тримається на повазі до закону і на мистецтві компромісу. Я можу тільки повторити, що вважаю єдино можливим виходом з ситуації – підкоритися рішенню Конституційного Суду. Це і означатиме верховенство права», - підкреслив Р.АХМЕТОВ.

Коментуючи указ Президента України про розпуск парламенту і його наслідки, Р.АХМЕТОВ, зокрема, відзначив ефективність залучення міжнародних посередників до вирішення внутрішніх проблем країни. За його словами, «ми вже стояли на краю прірви наприкінці 2004 року. Тоді, багато в чому завдяки участі міжнародних посередників, ми почали розмовляти, чути один одного. І сьогодні ради миру в нашій країні, ради відновлення стабільності ми готові на будь-які форми консультацій і переговорів. Ми будемо вдячні всім «миротворцям», вільним від симпатій до якоїсь із сторін, якщо вони приймуть нашу пропозицію брати участь у цьому процесі».

Р.АХМЕТОВ підкреслив, що «українським політикам слід відкинути амбіції й керуватися, перш за все, відповідальністю перед своїм народом».

Говорячи про наслідки для економіки країни і вплив політичних проблем на її міжнародний імідж, Р.АХМЕТОВ зазначив, що для України, для українського народу необхідно, щоб криза скоріше закінчилася. «Період політичної нестабільності не можна затягувати. Політична нестабільність веде до економічної, а значить - і соціальної нестабільності. Нагнітання ситуації вже негативно позначилося на економіці», - додав депутат.

Як уточнила агентству УНІАН прес-секретар Олена ДОВЖЕНКО, Р.АХМЕТОВ зараз перебуває в Києві.

О.ДОВЖЕНКО також повідомила, що до рішення КС Р.АХМЕТОВ не має наміру відповідати на запитання, що стосуються участі Партії регіонів, а також його самого в дострокових виборах до Верховної Ради.

Довідка УНІАН. 2 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про розпуск ВР п`ятого скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 27 травня.

Коаліція і уряд відмовляються виконувати указ, мотивуючи це тим, що він прийнятий з порушенням Конституції.

5 квітня КС прийняв до розгляду справу про конституційність указу Президента про розпуск ВР. Подання внесли 53 народні депутати.

Зараз в центрі Києва мітингують декілька тисяч прихильників Партії регіонів, СПУ і КПУ з гаслами на підтримку ВР і з вимогою відмінити указ про розпуск парламенту.