Рада підтвердила конституційність указу Ющенка

Рішення коаліції Верховної Ради, розпущеної 2 квітня 2007 р., про фактичне виключення зі своїх рядів депутатів-зрадників свідчить про те, що Указ Президента України про дострокове припинення повноважень парламенту є абсолютно конституційним і виправданим. Про це заявляє Блок Юлії Тимошенко.

Як сказано в заяві, якою має в своєму розпорядженні “Главред”, цим рішенням більшість визнала факт порушення конституційних норм і принципів формування коаліції, «хоч і надто пізно». «Конституція була порушена, а результати парламентських виборів ревізуються. І «заднім числом» цей факт спростувати не вдасться», – заявляє БЮТ.

Крім того, відзначає БЮТ, сьогоднішні події показали, що «політики-зрадники не потрібні нікому, вони приречені ходити між політичними силами і продавати свої тіла за чергові тридцять срібників».

БЮТ пропонує «екс-депутатам з коаліції більшості проявляти «принциповість» і надалі, зокрема, примусити депутатів-перебіжчиків повернути кошти, які вони одержали за свою зраду».