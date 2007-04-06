Бокий: Ющенко безсоромно на очах усього суспільства тисне на КС

14:45, 06 квітня 2007
Політика
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Нардепу мало вже прийнятих заяв

Група народних депутатів коаліції пропонує Верховній Раді на наступному пленарному засіданні прийняти заяву з приводу тиску Президента України Віктора ЮЩЕНКА на Конституційний Суд.

Іван БОКИЙЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ.

Зокрема, він наголосив, що у проекті заяви вказується, що Конституційний Суд взяв до впровадження подання ВР щодо неконституційності указу Президента про розпуск парламенту. При цьому депутати наголошують, що, порушуючи Конституцію України і закон про Конституційний Суд, Президент ВІ.ЮЩЕНКО здійснює безпрецедентний тиск на суддів КС.

«Він зустрічається з ними і стурбований тим, що КС взявся оперативно розглядати подання парламенту відносно його указу», - говориться в проекті заяви.

Крім того, наголошується, що замість того, аби дати можливість судові неупереджено на основі Конституції здійснити розгляд по справі, Президент безсоромно на очах усього суспільства тисне на КС і це в той час, коли ВР суворо дотримується законності і не втручається у судовий процес.

Депутати зазначають, що коаліція розглядає тиск Президента на КС як один із чинників будь-якими засобами легалізувати антидержавний заколот.

У зв’язку з цим пропонується, щоб ВР залишила за собою право вдатися до послуг міжнародних посередників і звернутися до міжнародних організацій за сприяння у врегулюванні політичної кризи в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Верховної Ради народний депутат України Ігор ЗВАРИЧ (фракція Партії регіонів), посилаючись на інформацію «з достовірних джерел у Секретаріаті Президента», повідомив, що “зараз відбувається зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівництвом Конституційного Суду України”.

Натомість керівник головної інформаційної служби Секретаріату Президента України Лариса МУДРАК спростувала заяви депутатів-“регіоналів” про зустріч В.ЮЩЕНКА з представниками КС. Л.МУДРАК заявила УНІАН, що такої зустрічі не було, і що вона й не планувалася.

 

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