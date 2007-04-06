Бокий: Ющенко безсоромно на очах усього суспільства тисне на КС

Група народних депутатів коаліції пропонує Верховній Раді на наступному пленарному засіданні прийняти заяву з приводу тиску Президента України Віктора ЮЩЕНКА на Конституційний Суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ.

Зокрема, він наголосив, що у проекті заяви вказується, що Конституційний Суд взяв до впровадження подання ВР щодо неконституційності указу Президента про розпуск парламенту. При цьому депутати наголошують, що, порушуючи Конституцію України і закон про Конституційний Суд, Президент ВІ.ЮЩЕНКО здійснює безпрецедентний тиск на суддів КС.

«Він зустрічається з ними і стурбований тим, що КС взявся оперативно розглядати подання парламенту відносно його указу», - говориться в проекті заяви.

Крім того, наголошується, що замість того, аби дати можливість судові неупереджено на основі Конституції здійснити розгляд по справі, Президент безсоромно на очах усього суспільства тисне на КС і це в той час, коли ВР суворо дотримується законності і не втручається у судовий процес.

Депутати зазначають, що коаліція розглядає тиск Президента на КС як один із чинників будь-якими засобами легалізувати антидержавний заколот.

У зв’язку з цим пропонується, щоб ВР залишила за собою право вдатися до послуг міжнародних посередників і звернутися до міжнародних організацій за сприяння у врегулюванні політичної кризи в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Верховної Ради народний депутат України Ігор ЗВАРИЧ (фракція Партії регіонів), посилаючись на інформацію «з достовірних джерел у Секретаріаті Президента», повідомив, що “зараз відбувається зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівництвом Конституційного Суду України”.

Натомість керівник головної інформаційної служби Секретаріату Президента України Лариса МУДРАК спростувала заяви депутатів-“регіоналів” про зустріч В.ЮЩЕНКА з представниками КС. Л.МУДРАК заявила УНІАН, що такої зустрічі не було, і що вона й не планувалася.