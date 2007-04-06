Нашу Україну тепер на полові не обдуриш?

Народний депутат, член президії партії “Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ переконаний, що потенційних зрадників у виборчому списку партії не буде.

Зокрема, у ході чату на сайті “Кореспондент” О.ТРЕТЬЯКОВ заявив: "Навчені на помилках, до питання формування виборчих списків ми будемо підходити надзвичайно скрупульозно. Можу запевнити, що потенційних зрадників у списку "Нашої України" не з`явиться більше ніколи".

Тож, висловив переконання О.ТРЕТЬЯКОВ, у новообраному парламенті припиниться практика переходу народних депутатів із фракції у фракцію.

У цьому контексті О.ТРЕТЬЯКОВ заявив, що для нього, як і для його колег по партії “абсолютно незрозумілим залишається приєднання народного депутата Сергія ГОЛОВАТОГО до антикризової коаліції”.