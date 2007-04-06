Нардепи масово кинулися по довідки

Народний депутат від “Нашої України” Микола ЯКОВИНА заявляє, що впродовж двох останніх днів понад 350 народних депутатів п’ятого скликання взяли в апараті Верховної Ради довідки про доходи, і пов’язує це з тим, що парламентарії збираються реєструватися кандидатами у депутати на дострокових виборах.

Як повідомляє прес-служба партії "Наша Україна", М.ЯКОВИНА переконаний, що Партія регіонів всупереч поширюваним заявам про невиконання указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, готується до участі у позачергових виборах.

Довідка про доходи є документом, який серед інших необхідний для реєстрації особи кандидатом у народні депутати України.