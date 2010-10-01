Янукович поставить збірній України завдання виграти Євро-2012
09:57, 01 жовтня 2010Політика
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Президент виступив на засіданні
Перед національною збірною України з футболу буде поставлене завдання перемогти на Євро-2012. Про це 30 вересня, під час засідання Громадської гуманітарної ради заявив Президент України Віктор Янукович.
За його словами, він ініціював розгляд найближчим часом питання щодо української команди. «Безумовно, хотілося б перемогти. І ми будемо ставити таке завдання», – сказав глава держави.
Глава держави також відзначив, що реалізація такого проекту як Євро-2012 якнайкраще вплине на міжнародний імідж України, розвиток туризму і в цілому на економічну ситуацію в державі.
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