Ющенко з Януковичем шукають вихід з політичної кризи

15:31, 06 квітня 2007
Політика
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Присутні: Балога, Азаров, Гайдук...

Віктор Ющенко і Віктор Янукович Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, в зустрічі також беруть участь голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, його перший заступник Іван ВАСЮНИК, перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, секретар РНБО Віталій ГАЙДУК.

Зустріч проходить на прохання прем`єр-міністра, зазначає прес-служба Президента.

Головна тема зустрічі – вихід з політичної кризи.

 

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