Ющенко з Януковичем шукають вихід з політичної кризи

Присутні: Балога, Азаров, Гайдук...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, в зустрічі також беруть участь голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, його перший заступник Іван ВАСЮНИК, перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, секретар РНБО Віталій ГАЙДУК. Зустріч проходить на прохання прем`єр-міністра, зазначає прес-служба Президента. Головна тема зустрічі – вихід з політичної кризи.

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