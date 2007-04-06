Ющенко з Януковичем шукають вихід з політичної кризи
15:31, 06 квітня 2007Політика
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Присутні: Балога, Азаров, Гайдук...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, в зустрічі також беруть участь голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, його перший заступник Іван ВАСЮНИК, перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, секретар РНБО Віталій ГАЙДУК.
Зустріч проходить на прохання прем`єр-міністра, зазначає прес-служба Президента.
Головна тема зустрічі – вихід з політичної кризи.
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