Тимошенко: макіївський маріонетка почав ГКЧП

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко називає українським ГКЧП рішення конституційного суду про повернення до редакції конституції 1996 року.

"Голова Конституційного суду, макіївський маріонетка сьогодні зачитав рішення про початок українського ГКЧП", - заявила вона.

"З цієї хвилини Україна дійсно стала новою, а точніше - іншою", - зазначила Тимошенко.

Українська правда