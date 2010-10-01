Юрист Януковича не пояснила, чи легітимний тепер Президент

В Україні відновлено чинність Конституції від 1996 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник глави Адміністрації Президента України, представник Президента у Конституційному Суді Олена ЛУКАШ заявила сьогодні журналістам після оприлюднення Конституційним Судом рішення про визнання неконституційним закону №2222 про внесення змін до Основного Закону у 2004 році.

«Конституційним Судом України скасована норма зміненої Конституції від 8 грудня 2004 року. Це норма закону №2222. Таке рішення прийнято у зв`язку з грубим та свідомим порушенням парламентом процедури ухвалення та прийняття цього закону. Одночасно Конституційним Судом України відновлено дію норм Конституції 1996 року у повному обсязі», - сказала О.ЛУКАШ.

За її словами, це означає, що з сьогоднішнього дня всі суспільно-правові відносини в державі регулюються цією Конституцією, яка визнана найкращою у Європі.

«На сьогодні сторінка чвар, розбрату, сторінка владних війн і компетенційних спорів перегорнута, всі правовідносини урегульовані, органам влади, всім суб`єктам владних повноважень належить виконати рішення суду і змінити нормативно-правові акти, привівши їх у відповідність до Конституції 1996 року», - сказала О.ЛУКАШ.

На запитання журналістів про те, як відміна змін до Конституції від 2004 року вплине на легітимність обраних Президента України та Верховної Ради України, а також Кабінету міністрів України, О.ЛУКАШ сказала: «Дякую за увагу».

Проте, відповідаючи на питання журналістів, чи є нині діючі органи влади в Україні легітимними, О.ЛУКАШ сказала: «Всі органи влади є легітимними, і на сьогодні вони повинні сконцентруватись і виконувати рішення Конституційного Суду».