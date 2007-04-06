У Секретаріаті вважають, що Мороз з 2 квітня - самозванець

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не прийматиме рішення щодо законів, ухвалених Верховною Радою після 2 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою та Кабінетом міністрів Ян БЕРНАЗЮК на брифінгу сьогодні.

Він підкреслив, що 2 квітня були припинені повноваження ВР і тому вона не повноважна приймати рішення.

«Тексти тих актів, тих проектів закону, які будуть надіслані до Секретаріату Президента, я вважаю, що не мають сприйматися як юридичний акт, і реакція (Президента) може бути лише одна – Президент не може приймати рішення про підписання або ветування. Це буде текст, який не має який не має юридичної сили», - сказав він.

На його думку, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, який підписує ухвалені парламентом закони після 2 квітня, перебирає на себе повноваження голови ВР, хоча після розпуску парламенту такої посадової особи в Україні немає.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня глава держави своїм указом розпустив ВР. Згідно з документом, дострокові парламентські вибори призначено на 27 травня 2007 року.