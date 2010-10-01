Литвин чекає, хто насмілиться оприлюднити текст Конституції

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ набув право одноосібного звільнення прем`єра та всіх членів уряду.

Про це В.ЛИТВИН сказав у кулуарах, коментуючи рішення КС щодо політреформи-2004.

"Якщо уважно читати пункт 2 рішення КС, Президент може звільнити в будь-який момент будь-якого міністра, заступника міністра, голову комітету включно з прем`єр-міністром України", - цитує слова В.ЛИТВИНА “Українська правда”.

Водночас на питання, яку Конституцію вважати офіційно чинною - 1996 або 2004 року, В.ЛИТВИН відповів: "Ситуація провисає".

"Зараз питання, хто візьме на себе відповідальність опублікувати текст Конституцій і оголосити, що саме він є чинним в даний момент", - сказав спікер.

Він також звернув увагу на третій пункт рішення КС, за яким органам держвлади дано доручення привести закони України у відповідність з Конституцією 1996 року.

"Має запрацювати конституційна комісія у ВР, після чого парламент повинен ухвалити рішення", - сказав В.ЛИТВИН.

За словами В.ЛИТВИНА, якби політреформу не скасував Конституційний Суд, то те саме було б зроблено на референдумі.

"Було два варіанти розвитку подій, і цей варіант (рішення КС) є більш легальний", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, Конституційний Суд прийняв рішення про скасування політреформи 2004 року.

Зокрема, КС визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв’язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття.

КС поновив дію Конституції України 1996 року та звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.