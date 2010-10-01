СБУ закрила справу проти «митника Тимошенко» й порушила нову

Адвокат екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА Юрій СУХОВ заявляє про порушення нової кримінальної справи проти його підзахисного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на прес-конференції.

Ю.СУХОВ сказав, що вчора його підзахисного привезли із СІЗО до приміщення СБУ й повідомили про закриття кримінальної справи за фактом службової недбалості. Адвокат пояснив, що за свідченням слідчих СБУ, цю справу було закрито у зв`язку з відсутністю складу злочину.

Разом із тим, як зазначив адвокат, відразу ж після цього їм повідомили про порушення нової кримінальної справи за статтею «зловживання службовим становищем».

Ю.СУХОВ додав, що його підзахисний цього дня погано почувався. За словами адвоката, у А.МАКАРЕНКА був підвищений тиск, а також були симптоми харчового отруєння. Незважаючи на це, сказав Ю.СУХОВ, А.МАКАРЕНКО змушений був провести півдня в приміщенні СБУ.

За словами адвоката, «все це ми розцінюємо як тиск на МАКАРЕНКА».

Ю.СУХОВ повідомив, що у зв`язку з цим він офіційно звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням розібратися й вплинути на ситуацію, що склалася. «Клопотання направлено, я прошу генерального прокурора особисто його розглянути», - сказав адвокат. При цьому Ю.СУХОВ додав, що він мало вірить у те, що в цій справі буде належний прокурорський нагляд.

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА було затримано 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Проти А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".