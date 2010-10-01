Азаров узяв Лавру «під своє крило»
14:08, 01 жовтня 2010Політика
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Керуватиме мінкульт
Кабінет міністрів прийняв цілісний майновий комплекс Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у державну власність.
Відповідне розпорядження Кабміну №1897 від 29 вересня розміщено на сайті уряду.
Згідно з документом, рішення прийнято у відповідь на пропозицію Міністерства культури і туризму та Київської міської ради.
Майновий комплекс заповідника передано в управління Міністерства культури і туризму.
Як повідомляв УНІАН, 15 липня Київрада передала у державну власність на безоплатній основі комплекс Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
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