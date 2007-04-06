Мороз рішення Конституційного Суду знає наперед

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що Конституційний Суд України визнає неконституційним Указ Президента про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Я не уявляю собі, щоб Конституційний Суд зробив негативне рішення щодо очевидного з юридичної точки зору», - сказав він, наголосивши, що висловлювати таку впевненість йому дає підстави той факт, що в Конституції України чітко передбачено, коли Президент може розпускати ВР.

«Я з такою впевненістю кажу, бо навіть не юристам, а будь-кому зрозуміло, що тільки ст. 90 Конституції України дає право на розпуск парламенту», - сказав О.МОРОЗ.

При цьому він наголосив, що жодна інша стаття Конституції не надає Президенту права розпускати ВР.

При цьому, за його словами, якщо навіть Конституційний Суд прийме рішення на користь Президента і Секретаріату Президент, то 27 травня вибори провести неможливо, виходячи з ряду процедурних складових.