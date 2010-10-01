Експертиза знайшла корупцію в 62 міністерських проектах

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів виявила порушення в 62 проектах

Київ. 1 жовтня. УНІАН. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів виявила порушення в 62 документах. Про це заявив Урядовий уповноважений з антикорупційної політики Андрій БОГДАН в інтерв`ю журналу «Профіль».

«На початок осені проведена антикорупційна експертиза близько 240 проектів нормативно-правових актів. Корупційні чинники були виявлені в 62 документах», – розповів А.БОГДАН. «Наприклад, у пропозиції Міністерства внутрішніх справ розширити перелік об`єктів, які підлягають обов`язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при МВС», - додав урядовий уповноважений.

Він також заявив, що уряд підтримав ініціативу провести комплексний аналіз корупційних ризиків у чинному законодавстві.