Група Рибакова вітає рішення КС

Голова депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Верховної Ради України Ігор Рибаков підтримав рішення Конституційного Суду Україна про відміну політичної реформи.

«Це крапка в чварах і протистоянні гілок владі, це повернення до стабільності. Перегорнуто сторінка правового нігілізму, коли закони і Конституція переписувалася на догоду окремим політикам», - цитує заяву Рибакова Главред.

При цьому Рибаков зазначив: «Судді Конституційного Суду продемонстрували, що політичному компромісу не по дорозі з конституційним правом. Конституцією не можна вертіти як циган сонцем!»

«Ті, хто критикує рішення КСУ, повинні змиритися з тим, що під час ухвалення конституційних змін була порушена процедура. Власне, розглядався один документ під номером 4180, а прийняли зовсім інший, який одержав назву як закон «чотири двійки», - додав народний депутат.

«Тепер Президент одержав реальні повноваження і реальну владу для здійснення реформ», - особливо наголосив Рибаков. При цьому він додав: «Основний Закон не на словах, а на ділі повинен стати другою Біблією. А над цією книгою не можна глумитися».