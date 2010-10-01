Група Рибакова вітає рішення КС
"Тепер Президент одержав реальну владу"
Голова депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Верховної Ради України Ігор Рибаков підтримав рішення Конституційного Суду Україна про відміну політичної реформи.
«Це крапка в чварах і протистоянні гілок владі, це повернення до стабільності. Перегорнуто сторінка правового нігілізму, коли закони і Конституція переписувалася на догоду окремим політикам», - цитує заяву Рибакова Главред.
При цьому Рибаков зазначив: «Судді Конституційного Суду продемонстрували, що політичному компромісу не по дорозі з конституційним правом. Конституцією не можна вертіти як циган сонцем!»
«Ті, хто критикує рішення КСУ, повинні змиритися з тим, що під час ухвалення конституційних змін була порушена процедура. Власне, розглядався один документ під номером 4180, а прийняли зовсім інший, який одержав назву як закон «чотири двійки», - додав народний депутат.
«Тепер Президент одержав реальні повноваження і реальну владу для здійснення реформ», - особливо наголосив Рибаков. При цьому він додав: «Основний Закон не на словах, а на ділі повинен стати другою Біблією. А над цією книгою не можна глумитися».