14 опозиційних партій узгодять свої подальші дії

14 опозиційних партій до вівторка, 5 жовтня, узгодять свої подальші дії у зв’язку з сьогоднішнім рішенням Конституційного Суду про скасування політичної реформи 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО після засідання представників опозиційних партій.

Він поінформував, що у зустрічі також взяли участь заступник голови Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, заступник голови Європейської партії Володимир ЛАНОВИЙ, заступник голови «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ, лідер партії «Реформи і порядок» Сергій СОБОЛЄВ, лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК, заступник голови Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Андрій МОХНИК, заступник голови УРП «Собор» Павло ТАРАСЮК, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО, лідер партії «Українська платформа» Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ, заступник голови партії «Фронт змін» Андрій ПИШНИЙ, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО та заступник голови «Єдиного Центру» Ігор ПОПОВ.

На зустрічі не був присутній з технічних причин лідер Партії захисників Вітчизни Юрій КАРМАЗІН.

За словами А.ГРИЦЕНКА, представники опозиційних партій вирішили вимагати відставки суддів Конституційного Суду, а також заявили про необхідність проведення дострокових президентських і парламентських виборів. «Остаточні позиції, тактичні і стратегічні кроки будуть узгоджені до вівторка. А в ці два дні опозиційні партії проведуть засідання своїх керівних органів для того, щоб заручитись легітимними рішеннями, оскільки сьогодні була розмова тільки керівників і деяких заступників», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він також зазначив, що під час зустрічі опозиційних партій розглядалася можливість проведення акцій протесту у зв’язку із сьогоднішнім рішенням КС. «Ми розуміємо, який стан суспільства, розуміємо, що зараз йде виборча кампанія, і саме тому конкретні кроки, які будуть визначені, все буде заявлено у вівторок», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що дострокові вибори необхідно проводити у зв’язку з тим, що ВР і Президент обиралися за Конституцією зразка 2004 року і мали відповідні повноваження. «Зараз абсолютно інший розклад, інша ситуація, нікому не потрібна ця коаліція, нікому не потрібні тушки. Немає зараз жодного легітимного органу», - сказав А.ГРИЦЕНКО. Він зазначив, що для розв’язання ситуації, яка склалася, необхідно вносити зміни Конституції законним шляхом, «але це не може зробити чинний парламент і Президент. Це повинні зробити інші люди».