Янукович запевняє, що «не збирається робити ніякої революції»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ узгодив спільні дії з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ, прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ та міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ щодо гармонізації законодавства, прийнятого за останні п’ять років, у зв’язку із рішенням Конституційного Суду щодо скасування політичної реформи 2004 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зокрема, про це йшлося сьогодні під час їхньої зустрічі.

«Нам треба узгодити наші подальші спільні дії для виконання рішення Конституційного суду», - сказав глава держави.

«Я вважаю, що наша мета найближчим часом – гармонізувати законодавство згідно з рішенням Конституційного Суду. Цю роботу ми повинні виконати у найкоротші терміни», - наголосив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що «головним принципом була і залишається конструктивна співпраця між Президентом, Верховною Радою і урядом».

«Ми цей принцип порушувати не будемо», - запевнив Президент, зауваживши, що всі організаційні структури, які були і які забезпечували ефективну роботу влади, залишаються.

«Все, що вдалося побудувати, треба зберегти», - також наголосив він.

На думку глави держави, можливо, слід переглянути назву угоди між фракціями Верховної Ради.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що у процесі вдосконалення Конституції України не слід зупинятися. Зокрема, одним з актуальних питань є реформування місцевого самоврядування. «Без змін до Конституції нам цього не вдасться зробити», - переконаний глава держави.

Одним з болючих питань Президент назвав ситуацію з обранням депутатів всіх рівнів. «Нам треба гармонізувати терміни і зробити так, щоб ми щороку не проводили вибори. Те, що було в минулому, треба залишити», - вважає він.

Президент України вкотре зауважив, що, безумовно, у Конституції 1996 року більш чітко виписані повноваження і обов’язки всіх гілок влади, і вона визнана досконалою. Відтак, наголосив В.ЯНУКОВИЧ, «переваги цієї Конституції ми будемо використовувати».

Як повідомив під час зустрічі О.ЛАВРИНОВИЧ, з вчорашнього дня його міністерство розпочало всю необхідну роботу на виконання цього рішення КС. «Ми маємо привести нормативні акти країни у відповідність до Конституції», - сказав міністр. Він висловив упевненість, що Мін’юст зможе достатньо оперативно зробити цю роботу.

«Ми проведемо аналіз всіх законів, актів Кабінету міністрів, і запропонуємо найближчим часом, щоб ми прийняли рішення про відповідність статутних законів, які регулюють діяльність уряду та органів виконавчої влади. Потім цей аналіз поширимо на решту всіх нормативних документів, і тоді питання буде за парламентом щодо ухвалення потрібних рішень, Кабінетом міністрів і актів Президента”, - зазначив міністр юстиції.

Як наголосив на зустрічі М.АЗАРОВ, уряд України вже у понеділок розгляне терміни і перелік питань, пов’язаних із приведенням у відповідність до рішень КС всіх законодавчих і нормативних актів Кабміну, і підготовки розгляду цих актів до сесії Верховної Ради. «Уряд працює спокійно, у звичайному режимі, і буде виконувати зобов’язання, які витікають із нової Конституції», - запевнив він.

У свою чергу В.ЛИТВИН підкреслив, що підтримує Президента у тому, щоб на рівні влади «були єдині, зважені підходи до того, що відбулося». Він повідомив, що згідно із попереднім аналізом, на базі тієї Конституції, яка вступила в дію у 2006 році, було прийнято близько 700 законів. Так, за його словами, нагальним є внесення змін щонайменше в близько 40 законів.

«Треба вирішити два ключових питання: зміни до закону про Кабінет міністрів та те, що стосується змін до Регламенту Верховної Ради», - підкреслив В.ЛИТВИН. – Звісно, я повністю підтримую Вашу позицію, пане Президенте. Нам треба утримати той конструктив, який був між інститутами влади, з огляду на те, що мотивація у Верховної Ради певною мірою зникає, і нам не можна допустити, щоб парламент зірвався на популізм. Особливо з тих міркувань, що місяць лишився до місцевих виборів».

Президент України висловився за важливість формування чіткого плану роботи. За його словами, при цьому треба уникнути будь-якого ажіотажу. «Хоч Конституція набрала чинності з 1 жовтня, але я не збираюся робити ніякої революції. Навпаки, я хочу заспокоїти всіх, і суспільство. Влада працюватиме у законодавчому полі. Ми фактично повернули Конституцію і країну також у законодавче поле. І це – головне. Що ми ще додамо, так це рівень відповідальності», - наголосив Президент.

Глава держави запевнив, що готовий працювати спільно з парламентом і урядом стільки, скільки потрібно для виконання рішення Конституційного Суду.

Відповідаючи після зустрічі на запитання стосовно терміну повноважень всіх органів влади і посадових осіб у зв’язку із рішенням Конституційного суду, О.ЛАВРИНОВИЧ вкотре підкреслив, що «всі, хто обирався або призначався на момент дії тих норм, які були чинними до зміни, після рішення КС не змінюються».

«Кого обрали на п’ять років, - він має працювати п’ять років, незалежно від того, чи це депутат, чи це сільський голова. Це стосується як рівня місцевого самоврядування, так і рівня національного парламенту – Верховної Ради. Це ж саме стосується і Президента – повноваження не скорочуються», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

У свою чергу В.ЛИТВИН також підтвердив, що закони у цьому плані не мають зворотної сили. «Верховна Рада працює п’ять років, так як і обиралася на п’ять років. Президент також працює, виходячи із тих засад, що проголошувала попередня Конституція, - початок президентської каденції після складання присяги», - наголосив В.ЛИТВИН.