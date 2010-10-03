Кириленко пророкує серйозні суперечки у Верховній Раді

Лідер партії «За Україну!», народний депутат України В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає неправомірним рішення Конституційного Суду щодо повернення до президентсько-парламентської форми правління і прогнозує серйозні суперечки з цього приводу у Верховній Раді.

Про це В.КИРИЛЕНКО заявив в телеефірі Рівненської облдержтелерадіокомпанії, передає кореспондент УНІАН.

За словами народного депутата, одним рішенням Конституційного Суду справа не завершиться, і «будуть серйозні суперечки у Верховній Раді з приводу того, за якою Конституцією тепер живе Президент, прем’єр-міністр, Верховна Рада і весь український народ, бо може виникнути питання про легітимність усього того, що було прийнято після 1 січня 2005 року, коли набрали чинності зміни до Конституції».

В.КИРИЛЕНКО вважає, що Конституційний Суд своїм рішенням «завів у глухий кут себе і все українське суспільство».

Він також не вважає, що відтепер ми живемо за Конституцією 1996 року.

«Оскільки Конституційний Суд визнав неконституційним закон, якого й так вже давно не було, бо він припинив своє існування 8 грудня 2004 року, коли нові зміни були проголосовані і стали невід’ємною частиною Конституції. А змінити Основний закон може лише Верховна Рада, згідно з передбаченою Конституцією процедурою», - зауважив політик.

В.КИРИЛЕНКО також повідомив, що його політична сила зробить усе можливе, щоб не допустити прийняття законопроекту про мови в Україні, запропонованого депутатами з Партії регіонів та Народної партії. На його думку, цей законопроект залишає українську мову державною лише у формальному статусі.

Водночас, як повідомив В.КИРИЛЕНКО, депутатська група «За Україну!» зареєструвала альтернативний законопроект, який забороняє звужувати сферу вживання української мови.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 14 опозиційних партій, у тому числі «За Україну!», заявили про намір до вівторка, 5 жовтня, узгодити свої подальші дії у зв’язку з рішенням Конституційного Суду.