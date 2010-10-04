Янукович може відправити у відставку Азарова

Народний депутат від НУ-НС, міністр опозиційного уряду Роман ЗВАРИЧ не виключає, що найближчим часом Президент України може відправити у відставку прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА, оскільки за Конституцією 1996 року має право робити це одноосібно.

Про це політик заявив в ефірі 5-го каналу в неділю ввечері.

За словами Р.ЗВАРИЧА, через скасування політреформи, уряд який був сформований коаліцією, є нелегітимним. "Якщо ці міністри були призначені не за визначеною Конституцією процедурою, а їхні рішення, які вони приймали - то це все може тепер бути оскаржено в судовому порядку", - сказав він.

Р.ЗВАРИЧ наголосив, що глава держави може відправити у відставку прем’єр-міністра та уряд, навіть не називаючи причин. "В указі він може написати, що не така краватка", - уточнив депутат.

Р.ЗВАРИЧ нагадав, що за Конституції 1996 року, найдовший термін, який працював один із урядів за президентства Леоніда КУЧМИ, це термін у 9 місяців. "І це яж ніяк не сприяє стабільності", - додав політик.