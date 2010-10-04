Янукович може відправити у відставку Азарова
Зварич нагадує про президентство Кучми
|Роман Зварич
Про це політик заявив в ефірі 5-го каналу в неділю ввечері.
За словами Р.ЗВАРИЧА, через скасування політреформи, уряд який був сформований коаліцією, є нелегітимним. "Якщо ці міністри були призначені не за визначеною Конституцією процедурою, а їхні рішення, які вони приймали - то це все може тепер бути оскаржено в судовому порядку", - сказав він.
Р.ЗВАРИЧ наголосив, що глава держави може відправити у відставку прем’єр-міністра та уряд, навіть не називаючи причин. "В указі він може написати, що не така краватка", - уточнив депутат.
Р.ЗВАРИЧ нагадав, що за Конституції 1996 року, найдовший термін, який працював один із урядів за президентства Леоніда КУЧМИ, це термін у 9 місяців. "І це яж ніяк не сприяє стабільності", - додав політик.