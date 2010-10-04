У Венеціанській комісії вважають, що КС перевищив свої повноваження

Секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ вважає, що Конституційний суд України перевищив свої повноваження, скасувавши політичну реформу 2004 року.

Таку думку Т.МАРКЕРТ висловив в інтерв`ю "Газете по-киевски" (№ 186 від 4 жовтня 2010 року).

"Було дивно взнати, що Конституцію визнали за недійсну після того, як вона була Основним Законом протягом шести років (і якої дотримувався сам Конституційний Суд). Це незвичайно. Згідно з європейською практикою, масштаб подібного роду контролю Конституційного Суду звичайно досить обмежений", - сказав Т.МАРКЕРТ.

За його словами, нічого недемократичного в Конституції 2004 року не було. Секретар Венеціанської комісії повідомив, що зміни до Основного Закону України обговорюватимуться на пленарній сесії Венеціанської комісії, яка відбудеться у Венеції 15–16 жовтня.

У свою чергу екс-посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР вважає, що рішення Конституційного Суду негативно позначиться на сприйнятті української демократії на Заході. "Не будучи фахівцем з конституційного права, я не можу дискутувати про особливості рішення КС від 1 жовтня. Але припущу, що рішення суду матиме негативний вплив на сприйняття України і української демократії на Заході. У грудні 2004 року Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за поправки до Конституції. Зміни сприяли більшій збалансованості повноважень між Радою і виконавчою владою. Тепер, через шість років після введення цих поправок, суд, по суті, говорить: «це була помилка». Після цього суду не варто дивуватися з того, що спостерігачі поставлять запитання, було це рішення засновано на Конституції або зумовлено поточною політичною ситуацією, в якій лідер Партії регіонів, – Президент. Після кількох місяців безперервних повідомлень про тиск влади на українські ЗМІ і надмірну активність СБУ рішення суду тільки закріпить думку, що зростає на Заході, що українська демократія рухається в неправильному напрямі", - сказав американський дипломат.