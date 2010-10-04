Литвин обіцяє Януковичу «міцнішу» співпрацю

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що відтепер співпраця парламенту з Президентом буде «більш міцною».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

Він повідомив, що мав сьогодні вранці розмову з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

За його словами, «Президент України вкрай зацікавлений і налаштований на те, щоб спільно співпрацювати з ВР для того, щоб був результат, щоб була робота». «Тепер ця співпраця (йдеться про те, що вже відповідно до рішення КСУ не діють зміни до Конституції 2004 року, якими передбачалося створення коаліції у ВР – УНІАН) буде вибудовуватися швидше на принципах довіри і політичної взаємовідповідальності і підтримки, а раніше фіксувалася в законодавчому плані». «Співпраця на принципах довіри і взаємовідповідальності є більш міцною», - додав В.ЛИТВИН.