Кандидат у мери Сімферополя обіцяє війну маршруткам

"На міських маршрутах Сімферополя працюватимуть автобуси великої місткості, що дасть змогу позбавити столицю Криму від заторів на дорогах", - обіцяє кандидат на посаду сімферопольського міського голови від Партії регіонів Віктор Агєєв. Як повідомляє інформаційне агентство е-Крим політик заявив це на зустрічі з колективом одного з транспортних підприємств міста.

«У моїй передвиборній програмі є блок, що стосується розвитку громадського транспорту. Там поставлене певне завдання - зменшити кількість мікроавтобусів, тому що шкоди від них більше, ніж користі. Маршрутки забруднюють повітря, створюють затори на дорогах, до того ж більшість з них - в напіваварійному стані», - відзначив Агєєв.

Крім того, за словами політика, більше половини маршруток працюють нелегально, а отже, не платять податки до міського бюджету. «Я даю тверду обіцянку розібратися з цим і кардинально реформувати конкурс перевізників. Перемогти зможуть ті з них, хто має сучасну технічну базу і обов`язково автобуси великої місткості», - запевнив транспортників кандидат у мери.

Як повідомляв УНІАН, Сімферопольська міська організація Партії регіонів офіційно висунула кандидатом на посаду міського голови кримської столиці Віктора Агєєва.