За крісло мера Одеси боротимуться 8 кандидатів (список)

Конкуренцію чинному міському голові Одеси Едуарду ГУРВІЦУ, що балотується від партії «Фронт Змін», складуть сім кандидатів на цю посаду, висунутих місцевими осередками партій.

Як передає кореспондент УНІАН, останніми подали пакети документи для реєстрації в міську територіальну комісію представники Партії промисловців і підприємців України і партії «Русь», висунувши, відповідно, - крупного підприємця Олександра КОРОБЧИНСЬКОГО і голову правління кредитного союзу «Україна» Валерія КАУРОВА, відомішого як голову громадської організації «Єдина Вітчизна».

Окрім них, на посаду мера Одеси балотуються Олексій КОСТУСЄВ - від Партії регіонів, Валерій СЕРГАЧОВ - від ПСПУ, Павло КИРИЛЕНКО - від ВО «Свобода», Валерій ПЕСЕЦЬКИЙ - від «Солідарності», Вадим ЧОРНИЙ – від «Союзу анархістів України».