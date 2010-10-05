Єфремов каже, що регіонали не зрозуміли, навіщо БЮТ заблокував ВР

Фракція БЮТ безпідставно заблокувала роботу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив в інтерв`ю журналістам, коментуючи блокування на вечірньому засіданні депутатами від БЮТ трибуни і президії.

Він відзначив, що сьогоднішня ситуація в парламенті виходить «за межі здорового глузду».

За словами О.ЄФРЕМОВА, у БЮТ «не було підстав для блокування роботи Верховної Ради України». За його словами, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради були розв’язані всі питання між опозицією і більшістю, і не було ніяких підстав для блокування роботи парламенту.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що пропозиції опозиції з приводу недовіри суддям КС, а також створення Тимчасової слідчої комісії з приводу дій суддів «суперечить букві і духу закону».

За його словами, коли фракція Партії регіонів побачила заблоковану трибуну, то не зрозуміла, «для чого це робиться».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що на сьогодні більшість не може домовитися з опозицією, оскільки «ті, хто знаходиться в сесійному залі, не ухвалюють рішення, а ними керують за межами залу». «А домовлятися з тими, хто виконує рішення і навіть не може озвучити чітко, для чого це зроблено, дуже складно», - додав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, тому сьогодні фракція Партії регіонів і представники більшості залишили сесійну залу.

Як повідомляв УНІАН, депутати від БЮТ до початку вечірнього пленарного засідання заблокували трибуну і президію Верховної Ради.

За годину депутати з фракцій Партії регіонів, Блоку Литвина і Комуністичної партії України майже у повному складі залишили сесійний зал парламенту.

Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО заявив, що опозиція вимагає від парламентської більшості першочергового розгляду питань, які торкаються рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року про скасування політреформи.