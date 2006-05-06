Чотири партії і організації заявили про свої заходи у столиці 9 Травня

Заявки на проведення святкових заходів з нагоди 61-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні подали дві політичні партії і дві громадські організації.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні з питань внутрішньої політики

Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, 9 травня, крім офіційних заходів з відзначення 61-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, відбудеться святкування, організоване ще двома політичними партіями – Соціалістичною партією України та Комуністичною партією України, а також Всеукраїнським громадським об’єднанням «Комітет захисту прав військовослужбовців та працівників МВС і СБУ «За справедливість» та Всеукраїнським громадським об’єднанням «Загальновоїнська спілка України».

Згідно з поданими заявками, після завершення показового виступу військового

оркестру на Майдані Незалежності організованими колонами по Хрещатику пройдуть

також представники КПУ, СПУ та організації «За справедливість».

КПУ організує святкову ходу жителів Києва по Хрещатику від Бессарабської площі

до Площі Слави. Планується покладання квітів до пам’ятників Леніну, Ватутіну

та до Вічного вогню у Парку Слави. КПУ організовують також у Парку слави

святковий концерт до Дня Перемоги, а також польову кухню для ветеранів.

Початок концерту та пригощання заплановано на 13.00. Заявлена участь 3 тис.

осіб.

СПУ формує свої колони на Бессарабській площі з 10.30 і починає свою ходу за

маршрутом: вулиця Хрещатик – Європейська площа – вулиця Грушевського з

покладанням квітів до пам’ятника Ватутіну і завершує ходу у Парку Слави. На

Алеї Слави соціалісти планують організувати привітання жителів Києва та

ветеранів з річницею Перемоги, а також покласти квіти до Могили Невідомого

солдата. Участь у ході візьме 5 тис. осіб.

Організація «За справедливість» 9 травня сформує колони за участю пенсіонерів

силових відомств, які пройдуть за маршрутом: від площі Льва Толстого через

Хрещатик до Майдану Незалежності. Заявлено участь 1 тис. осіб.

ВГО «Загальновоїнська спілка України» проводить збір учасників святкової

демонстрації біля метро «Арсенальна», і пройдуть вони ходою від Арсенальної

площі по вул. Січневого повстання до парку Слави, де передбачено покладання

квітів до Могили Невідомого солдата, а також колона направиться до пам’ятника

Воїнам-інтернаціоналістам (теж покладання квітів) і далі до музею Великої

Вітчизняної війни. Там відбудеться акція під гаслом «Героїзм. Патріотизм.

Державність», яка передбачає привітання ветеранів, покладання квітів, огляд

експозиції, а також частування польовою кашею. Від громадської організації

заявлено участь 5 тис. осіб – це члени громадського об’єднання, ветерани,

народні депутати, представники державних та громадських установ і організацій,

мешканці Києва.

Крім цього, кожна з партій та організацій повідомила, що під час проведення

святкових заходів для супроводу колон передбачені автобуси для перевезення

ветеранів, які самостійно не зможуть проходити весь заявлений ними маршрут.

Також передбачається супровід “швидкої допомоги” та працівників МВС.