Економічний ефект від Євро-2012 може виявитися сумнівним?

Коментуючи прогнози віце-прем`єр-міністра України Бориса КОЛЕСНІКОВА про збільшення числа зайнятих в українській авіаційній галузі до 40 тисяч осіб у зв`язку з Євро-2012, економічні експерти висловили сумніви в досяжності даного показника.

Так, директор Інституту економічних і політичних досліджень Ігор БУРАКОВСЬКИЙ в коментарі УНІАН висловив думку, що досягнення такого числа зайнятих в галузі можливо лише впродовж дуже короткого проміжку часу. «Я не виключаю, що така кількість залучених буде в якісь пікові моменти, максимум, впродовж місяця. Але, я думаю, що на постійній основі не вдасться збільшити кількість залучених в авіаційну галузь до 40 тисяч», - заявив І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Аналогічної точки зору дотримується і керівник Центру політичного і економічного аналізу Олександр КАВА, який вважає, що чемпіонат Європи з футболу 2012 року дасть імпульс лише для дуже короткострокового сплеску в авіаційній галузі України. «Можливо, що на період проведення ігор авіакомпанії братимуть додаткові повітряні судна в лізинг, але потрібно розуміти, що Євро-2012 пройде, і пасажиропотік істотно знизиться після закінчення чемпіонату. Тому тут не потрібно бути дуже великими оптимістами, і сподіватися тільки на Євро. Євро - це декілька тижнів, а українська авіагалузь повинна жити до і після того», - сказав О.КАВА.

Крім того, економісти ставлять під сумнів отримання Україною масштабного економічного ефекту від проведення Євро-2012. «Я вважаю, що вкладення в Євро-2012 зовсім не обов`язково окуплять себе. Зараз складно говорити, що цей проект взагалі виявиться таким, що окупається. Економічний ефект від нього, виходячи з обсягу витрат, взагалі може виявитися сумнівним. Було багато прикладів, коли були проведені великі спортивні заходи, і країна опинилася у збитках», - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ.