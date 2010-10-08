Янукович не виключає повернення України до мажоритарної системи виборів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає повернення України до пропорційно-мажоритарної або навіть до мажоритарної системи виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні у Парижі під час офіційного візиту до Франції.

За його словами, Україна втомилася від постійних виборів.

«Вкрай шкідливо, що вибори в Україні проходять майже кожен рік. Україна постійно перебуває в збудженому політичному стані. Політики експериментують над суспільством. Хочу впорядкувати всі вибори», - сказав Президент.

Він вважає за доцільне, щоб вибори глави держави і парламенту проходили майже одночасно. «Вони мають проводитись в один рік, у крайньому разі – розведені у часі на півроку», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він переконаний, що пропорційна система виборів віддалила політиків від суспільства. «Тому депутати відірвані від життя», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, як мінімум, держава має повернутись до змішаної мажоритарно-пропорційної системи «50 на 50» чи повністю до мажоритарної.

«Кожен депутат має бути закріплений за окремим округом і бути близьким до людей», - переконаний Президент України.

«Це дискусійне питання, але треба буде змінювати систему виборів», - додав він.