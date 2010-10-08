Скипальський: охоронець Януковича - подарунок російській розвідці

13:21, 08 жовтня 2010
Політика
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Загроза просочування інформації

Олександр Скипальський
Президент України Віктор Янукович повинен розуміти, що його охоронець Заневський – громадянин іншої держави, і завжди може бути просочування інформації. Про це "Газеті по-київськи"сказав  колишній заступник глави СБУ Олександр СКИПАЛЬСЬКИЙ.

"Громадянин Росії за Конституцією зобов`язаний служити своїй державі і своїм спецслужбам. Знаючи специфіку роботи розвідки РФ, думаю, вони обов`язково скористаються можливістю одержати секретну інформацію з перших вуст. Навіщо президентові Януковичу чуже око в своїй команді? Кожна розвідка мріяла б мати свою людину при президентові сусідньої держави. А тут такий подарунок", - вважає СКИПАЛЬСЬКИЙ .

 

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