Скипальський: охоронець Януковича - подарунок російській розвідці
13:21, 08 жовтня 2010Політика
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|Олександр Скипальський
"Громадянин Росії за Конституцією зобов`язаний служити своїй державі і своїм спецслужбам. Знаючи специфіку роботи розвідки РФ, думаю, вони обов`язково скористаються можливістю одержати секретну інформацію з перших вуст. Навіщо президентові Януковичу чуже око в своїй команді? Кожна розвідка мріяла б мати свою людину при президентові сусідньої держави. А тут такий подарунок", - вважає СКИПАЛЬСЬКИЙ .
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