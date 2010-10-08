Москвичі відсвяткують звільнення від "лужковсько-батуринської окупації"

Організатори «Дня Гніву» закликають владу Москви узгодити проведення акції, запланованої на 12 жовтня.

Як повідомив УНІАН координатор Московської Ради і руху «Лівий Фронт» Сергій УДАЛЬЦОВ, організатори загальноміської акції «День Гніву» отримали офіційну письмову відмову Уряду Москви в узгодженні проведення мітингу біля пам`ятника Юрію Долгорукому напроти Мерії Москви (вул. Тверська, 13).

У листі, підписаному заступником начальника управління координації діяльності із забезпечення безпеки Уряду Москви В.ОЛЕЙНИКОМ, зазначається, що «пам`ятник Юрію Долгорукому є історичним і культурним об`єктом», тому проведення біля нього масової акції неможливе, оскільки це може завдати пам`ятнику шкоди. Вже традиційно організаторам запропоновано перенести акцію на Болотну площу, набережну Тараса Шевченка або до метро «Вулиця 1905 року», повідомив С.УДАЛЬЦОВ

Організатори «Дня Гніву» вважають відповідь Уряду Москви незаконною й неаргументованою. На їхню думку, в існує застосування подвійних стандартів при трактуванні законодавства, оскільки біля пам`ятника Ю.Долгорукому регулярно проводяться масові мітинги й концерти (в День міста, 1 травня, 7 листопада та в інші дні) за участю партії «Єдина Росія» й московського керівництва. У зв`язку з цим організатори «Дня Гніву» мають намір подати чергову скаргу до Тверського суду Москви.

«Таким чином, стало очевидно, що й після відставки Мера Москви Юрія ЛУЖКОВА влада продовжує антиконституційну практику заборони мирних акцій протесту.

«День Гніву» 12 жовтня може стати першим мітингом опозиції, який буде розігнано міліцією після зміни влади в столиці», - підкреслив С.УДАЛЬЦОВ.

Оргкомітет «Дня Гніву» закликає столичну владу не провокувати масові безпорядки в центрі Москви й узгодити проведення «Дня Гніву». Для цього організатори пропонують негайно провести переговори за участю представників Уряду Москви і ГУВС м. Москви.

За словами С.УДАЛЬЦОВА, «після відставки ЛУЖКОВА у міської та федеральної влади з`явився прекрасний шанс нормалізувати ситуацію з дотриманням у Москві конституційного права громадян на свободу слова й зборів. Якщо цей шанс не буде використаний – це буде трагічною помилкою, яка призведе до подальшого посилення конфронтації між владою та суспільством».

Як повідомляв УНІАН, черговий «День Гніву» має пройти 12 жовтня о 19.00 біля пам`ятника Ю.Долгорукому під гаслом «Повернемо собі місто! Повернемо собі вибори!». У зв`язку зі звільненням Ю.ЛУЖКОВА акцію заплановано у формі Народного Віче, де москвичі відсвяткують звільнення Москви від «лужковсько-батуринської окупації», а також висловлять свої пропозиції щодо розвитку Москви «без Лужкова».

Основні вимоги «Дня Гніву»: розслідування підсумків діяльності колишньої московської влади, притягнення Ю.ЛУЖКОВА, виконуючого обов`язки мера Москви Володимира РЕСІНА, Олени БАТУРИНОЇ та інших членів «лужковської команди» до кримінальної відповідальності; відновлення прямих виборів глав регіонів Росії, зокрема – мера Москви; розпуск нелегітимної Мосміськдуми, зміна принципів формування виборчих комісій; проведення виборів мера Москви і депутатів Мосміськдуми навесні 2011 року; суттєве розширення повноважень органів місцевого самоврядування в Москві.